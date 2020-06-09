09.06.2020 (17:51)

В Центральном военно-морском музее встретили день рождения основателя музея — императора Петра Великого

Директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай и представители коллектива Центрального военно-морского музея возложили цветы к памятнику российскому императору, установленному в атриуме музея.

Руслан Нехай поздравил специалистов ЦВММ, военных моряков и ветеранов ВМФ с праздником, который имеет особое значение для всех людей, связавших свою судьбу с морской службой.

«Петру Великому принадлежит слава создателя регулярного военного флота России, который и поныне является гордостью нашего Отечества. День рождения Петра I можно в полной мере можно считать и днем рождения нашего музея, носящего сегодня имя императора, ведь именно Петр Великий стоял у истоков его создания», – сказал Руслан Нехай.

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого ведет свое начало от Санкт-Петербургской модель-камеры, впервые упомянутой в письме Петра I 24 января 1709 года. Модель-камера располагалась в Главном Адмиралтействе, где строились корабли Балтийского флота.

В 1805 году был создан Морской музеум, основу которого составили коллекции Модель-камеры. Несмотря на то, что в 1827–1867 годах музей вновь был превращен в Модель-камеру, его коллекции продолжали развиваться. В 1867 году Модель-камера стала общедоступным Морским музеем, который уже к концу XIX века стал значительным российским культурным и научным центром, приобрел известность во всем мире.

В 1909 году, в период празднования 200-летия музея, ему было присвоено имя основателя — императора Петра Великого. Сменив ряд наименований, в 1924 году он стал Центральным военно-морским музеем.

В 2019 году исполняется 310 лет со дня основания коллекции Центрального военно-морского музея (ЦВММ) — одного из крупнейших и старейших морских музеев мира. История музея давно стала неотъемлемой частью истории отечественного флота.

Ведущим событием минувшего года для ЦВММ стало возвращение ему имени его основателя ? императора Петра Великого. Подписанным 11 сентября 2019 года распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации установлено, что впредь ЦВММ следует именовать ? федеральное государственное бюджетное учреждение культуры и искусства «Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого» Министерства обороны Российской Федерации.

За три века своего существования музей собрал огромное количество ценнейших музейных предметов, отражающих важнейшие события истории флота. В фондах музея их хранится более 700 тыс. экспонатов, в том числе свыше 13 тыс. предметов корабельной техники, более 11 тыс. единиц холодного и огнестрельного оружия, свыше 62 тыс. произведений изобразительного искусства, более 56 тыс. предметов формы одежды, наград и знаков, флагов и знамен, свыше 44 тыс. документов и рукописей, около 300 тыс. фотографий и негативов, сотни тысяч листов чертежей.

Музей обладает одним из богатейших в мире собраний моделей кораблей (около 2000 единиц). В модельной коллекции наглядно отражена история российского и зарубежного военного кораблестроения.

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