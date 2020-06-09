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09.06.2020 (17:35)

Команды военных понтонеров ЗВО приступили к тренировкам для участия во Всеармейском этапе конкурса «Открытая вода-2020»

Команды военных понтонеров Западного военного округа приступили к первым комплексным тренировкам в акватории реки Ока во Владимирской области для участия во Всеармейском этапе конкурса «Открытая вода-2020».

Военнослужащие уделяют особое внимание использованию машин паромно-мостового парка ПМП и ПП-2005 и буксирных катеров для наведения понтонной переправы в условиях низкого уровня воды и высокого течения реки до 3 м/с.

Военные понтонеры также отработают ведение инженерной разведки на воде, развертывание и замену на скорость вышедшего из строя понтонного речного звена.

Всего в тренировках задействованы свыше 600 военнослужащих инженерных, мотострелковых и РХБЗ войск, а также задействовано более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , АрМИ , Открытая вода
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