09.06.2020 (17:35)
Команды военных понтонеров ЗВО приступили к тренировкам для участия во Всеармейском этапе конкурса «Открытая вода-2020»
Команды военных понтонеров Западного военного округа приступили к первым комплексным тренировкам в акватории реки Ока во Владимирской области для участия во Всеармейском этапе конкурса «Открытая вода-2020».
Военнослужащие уделяют особое внимание использованию машин паромно-мостового парка ПМП и ПП-2005 и буксирных катеров для наведения понтонной переправы в условиях низкого уровня воды и высокого течения реки до 3 м/с.
Военные понтонеры также отработают ведение инженерной разведки на воде, развертывание и замену на скорость вышедшего из строя понтонного речного звена.
Всего в тренировках задействованы свыше 600 военнослужащих инженерных, мотострелковых и РХБЗ войск, а также задействовано более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.