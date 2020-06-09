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09.06.2020 (17:26)

Торжественные мероприятия с участием военнослужащих ЦВО состоятся в 27 населенных пнктах Уральского федерального округа

Торжественные мероприятия с участием военнослужащих ЦВО состоятся почти в трех десятках населенных пунктов Уральского федерального округа.

24 июня состоится военный парад в Екатеринбурге и торжественные мероприятия с участием войск в 27 населенных пунктах на территории Уральского федерального округа с участием более 8 тыс. военнослужащих и 263 единиц военной техники.

Во время парада Победы в Екатеринбурге в составе пешей колонны Екатеринбургского гарнизона проследует свыше 2 тыс. человек, сведенных в четыре батальона и 17 рот. В составе механизированной колонны проедет 119 единиц военной техники, что по сравнению с прошлым годом, больше на 26 единиц.

Все тренировки пеших и механизированных колонн проводятся только в медицинских масках, их снятие предусмотрено перед генеральной репетицией и непосредственно перед началом парада. Задействованный в параде личный состав трижды в неделю обследуется на COVID-19. В состав группировки обеспечения включены 12 врачебно-сестринских бригад, а также 10 единиц техники для медицинского сопровождения личного состава.

На территории Центрального военного округа 24 июня пройдут парады в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре и более 50 торжественных шествий в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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