09.06.2020 (17:20)

Тактическое учение с мотострелковыми подразделениями российской военной базы в Таджикистане завершилось ночными стрельбами

Тактическое учение с мотострелковыми подразделениями российской военной базы в Таджикистане завершилось масштабными ночными стрельбами на полигоне Ляур.

По замыслу учения, условное незаконное вооруженное формирование (НВФ) предприняло попытку прорыва к одному из населенных пунктов, чтобы захватить заложников и дестабилизировать обстановку. Мотострелки на бронетранспортерах БТР-82А выдвинулись в указанный район, организовали маневренную оборону и заманили «противника» в так называемый «котёл», после чего шквальным огнем из 120-мм минометов «Сани» и вооружения бронетранспортеров уничтожили группы условных террористов. Стрельбу по целям вели расчеты артиллерийской батареи с господствующих высот. Огневые точки, легкобронированная техника «боевиков» была уничтожена гранатометчиками из РПГ-7В и АГС-17, также задачи выполнили снайперские пары.

С целью преследования и уничтожения отходящих групп НВФ огневую поддержку мотострелкам оказали экипажи танков Т-72. Несмотря на активное применение средств радиоэлектронного подавления, военнослужащие успешно организовали системы связи, корректировки и наведения огня. В результате высокоманевренного ночного боя все условные террористы были уничтожены.

К однодневному учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц боевой техники.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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