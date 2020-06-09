09.06.2020 (16:56)

Минобороны России выступило одним из организаторов международного киберспортивного онлайн-турнира «Кубок Победы»

Минобороны России совместно с Ассоциацией компьютерного спорта и компанией «Гайдзин энтертейнмент» в период с 6 по 9 июня в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне провело международный киберспортивный онлайн-турнир «Кубок Победы».

Турнир проходил в два этапа: групповой и плей-офф по системе полного двойного выбывания. Для участия в состязаниях зарегистрировалось 225 команд из 75 стран.

В ходе боев в виртуальном пространстве команды использовали бронетехнику и авиацию стран-участниц Второй Мировой войны (СССР, США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Китай), в число которой входили советский средний танк Т-34-85, зенитная самоходная установка ЗСУ-37, а также «летающий танк» — штурмовик Ил-2.

Для сражений в компьютерной игре были подготовлены виртуальные локации стран Восточной Европы и Ближнего Востока, Польши, а также Синайского полуострова.

В «Кубке Победы» участвовали также и команды Минобороны России.

Победителями и призерами турнира стали команды из России, которые награждены игровыми консолями и компьютерной периферийной техникой.

Трансляция чемпионата прошла на пяти языках мира в сети «Интернет».

Партнерами турнира выступили Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот», Главный центр молодежи Московской области и компания «Реддрагон».

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