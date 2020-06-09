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09.06.2020 (16:39)

Воинский эшелон с выпускниками учебных центров РВСН прибыл в Иркутск

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Воинский эшелон завершил доставку выпускников учебных центров в части и соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и прибыл на конечную станцию — в город Иркутск.

Более 300 военнослужащих, получивших удостоверения механиков-водителей многоосных автомобилей и водителей, специалистов по обслуживанию систем водоснабжения, систем энергоснабжения, а также по эксплуатации и ремонту систем связи, продолжат дальнейшую службу в частях и подразделениях Иркутского ракетного соединения.

Воинский эшелон проехал по маршруту через города и станции Псковской, Ленинградской, Тверской, Нижегородской, Кировской, Свердловской областей, а в Новосибирске состав был объединён со вторым воинским эшелоном, вышедшим из Волгоградской области.

По прибытии эшелона был проведен комплекс мероприятий по дезинфекции и санитарной обработке. Военнослужащие были обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, антисептиками и перчатками).

В связи с обновлением вооружения и военной техники в учебных центрах РВСН введены новые специальности: «оператор технических средств охранной сигнализации и телевидения», а также «специалист по эксплуатации и обслуживанию машины инженерного обеспечения и маскировки».

Всего в соединения и воинские части РВСН воинским эшелоном доставлено около 1,5 тыс. выпускников учебных центров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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