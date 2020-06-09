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09.06.2020 (16:24)

В Самаре военнослужащие ЦВО на день рождения ветерана войны устроили концерт прямо во дворе его дома

Фото Видео

В Самаре военнослужащие 2-й гвардейской армии Центрального военного округа устроили мини-концерт во дворе дома участника Великой Отечественной войны, Заслуженного связиста Российской Федерации Николая Фоменко.

Фронтовику накануне, 8 июня, исполнилось 94 года. Концерт для Николая Пантелеевича стал неожиданным сюрпризом. Он признался, что соседи сообщали, что будет кто-то поздравлять, просили надеть медали на костюм, но не ожидал персонального концерта.

«Я не ожидал… Соседи сказали, что будет какое-то поздравление, я даже не все медали на костюм развесил (улыбается), - ответил ветеран. – Это событие необычное, я даже немножко прослезился».

Ансамбль Дома офицеров «Волжские казаки» прямо во дворе дома развернул концертную площадку и исполнил для ветерана такие песни как «Прощайте, скалистые горы», «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате» и «День Победы».

Мероприятие концертом не закончилось. Для проходившего службу связистом ветерана устроили и персональную выставку с демонстрацией новых образцов связи.  Николай Пантелеевич смог оценить современные переносные средства связи «Азарт» и «Белозер», стоящие на вооружение 91-й бригады управления и связи, а также к дому именинника была пригнана одна из современных автомобилей связи Р-149АКШ. Он сравнил новую технику с образцами, которые были на вооружение в годы его службы, и дал новой технике высокую оценку.

Николай Пантелеевич Фоменко родился 8 июня 1926 года в городе Острогожске Воронежской области. При бомбежке города немцами 4 июля 1942 года был контужен разорвавшейся во дворе бомбой. После освобождения Острогожска в январе 1943 года 16-летним подростком вступил в истребительный батальон при отделе городской милиции. Совершал партизанские налёты на отступавшие немецкие подразделения. 

 В ноябре 1943 года он был призван в Красную армию и направлен на Дальний Восток.  В составе 7-го отдельного батальона связи 190-й стрелковой дивизии участвовал в боевых действиях по освобождению от японских захватчиков Манчжурии (Мулин, Муданцзян, Харбин). Был трижды ранен. Служил в армии семь лет.  В ноябре 1950 года закончил службу в Благовещенске в должности командира самоходного орудия САУ-100.

В послевоенные годы основал первый в РСФСР частный телеканал, получил звания Почетный радист и Заслуженный связист РСФСР. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом «Знак Почета», а также медалями.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Ветераны
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