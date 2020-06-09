09.06.2020 (16:24)

В Самаре военнослужащие ЦВО на день рождения ветерана войны устроили концерт прямо во дворе его дома



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Самаре военнослужащие ЦВО на день рождения ветерана войны устроили концерт прямо во дворе его дома

В Самаре военнослужащие 2-й гвардейской армии Центрального военного округа устроили мини-концерт во дворе дома участника Великой Отечественной войны, Заслуженного связиста Российской Федерации Николая Фоменко.

Фронтовику накануне, 8 июня, исполнилось 94 года. Концерт для Николая Пантелеевича стал неожиданным сюрпризом. Он признался, что соседи сообщали, что будет кто-то поздравлять, просили надеть медали на костюм, но не ожидал персонального концерта.

«Я не ожидал… Соседи сказали, что будет какое-то поздравление, я даже не все медали на костюм развесил (улыбается), - ответил ветеран. – Это событие необычное, я даже немножко прослезился».

Ансамбль Дома офицеров «Волжские казаки» прямо во дворе дома развернул концертную площадку и исполнил для ветерана такие песни как «Прощайте, скалистые горы», «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате» и «День Победы».

Мероприятие концертом не закончилось. Для проходившего службу связистом ветерана устроили и персональную выставку с демонстрацией новых образцов связи. Николай Пантелеевич смог оценить современные переносные средства связи «Азарт» и «Белозер», стоящие на вооружение 91-й бригады управления и связи, а также к дому именинника была пригнана одна из современных автомобилей связи Р-149АКШ. Он сравнил новую технику с образцами, которые были на вооружение в годы его службы, и дал новой технике высокую оценку.

Николай Пантелеевич Фоменко родился 8 июня 1926 года в городе Острогожске Воронежской области. При бомбежке города немцами 4 июля 1942 года был контужен разорвавшейся во дворе бомбой. После освобождения Острогожска в январе 1943 года 16-летним подростком вступил в истребительный батальон при отделе городской милиции. Совершал партизанские налёты на отступавшие немецкие подразделения.

В ноябре 1943 года он был призван в Красную армию и направлен на Дальний Восток. В составе 7-го отдельного батальона связи 190-й стрелковой дивизии участвовал в боевых действиях по освобождению от японских захватчиков Манчжурии (Мулин, Муданцзян, Харбин). Был трижды ранен. Служил в армии семь лет. В ноябре 1950 года закончил службу в Благовещенске в должности командира самоходного орудия САУ-100.

В послевоенные годы основал первый в РСФСР частный телеканал, получил звания Почетный радист и Заслуженный связист РСФСР. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом «Знак Почета», а также медалями.

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