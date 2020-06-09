09.06.2020 (16:12)

В Воронеж доставлены ракетные комплексы «Искандер» ЗВО, которые будут задействованы в военном Параде 24 июня

Оперативно-тактической ракетный комплекс «Искандер-М» ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа прибыл в воронежский гарнизон для участия в военном Параде 24 июня.

Всего к участию в параде Победы специалистами материально-технического обеспечения армии подготовлены 109 единиц военной и специальной техники. Жители и гости Воронежа увидят реактивные буксируемые гаубицы «Мста-Б» и артиллерийские тягачи «Медведь», системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган», самоходные гаубицы «Мста-С-М2», единственные в округе самоходные минометы «Нона-СВК», танки Т-72-Б-3, бронетранспортёры БТР-82-А, автомобили специального назначения «Тигр», «Рысь», «Тайфун-К», машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-4 на базе БТР-80, первый в Вооруженных Силах Российской Федерации комплекс РЭБ «Палантин-А», а также станции Р-431АМ и Р-416 ГМ.

100% военной и специальной техники прошли специальную обработку сводной группой радиационной, химической и биологической защиты. Обработка тренировочной площадки аэродрома Балтимор и задействованной в параде техники будет проводиться ежедневно.

Всего в параде Победы будет задействовано более 2300 военнослужащих войск Воронежского гарнизона.

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