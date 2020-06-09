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09.06.2020 (16:08)

Ракетные корабли Балтийского флота провели комплекс артиллерийских стрельб

В ходе совместного выхода в море корабли соединения ракетных катеров Балтийской военно-морской базы (БВМБ) провели артиллерийские стрельбы по воздушным целям.  

В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей «Серпухов» и «Ливень» успешно выполнила совместные артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим воздушные цели условного противника.

Практические стрельбы выполнялись 76-мм и 30-миллимитровыми артиллерийскими комплексами. В качестве мишеней были использованы воздушные самолетные малогабаритные мишени М6, имитирующие воздушные цели.

На время проведения боевых стрельб морские полигоны, находящиеся в непосредственной близости от побережья Калининградской области, были объявлены временно опасными для гражданских судов и авиации. В обеспечении безопасности было задействовано до 10 надводных кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.

                                                  

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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