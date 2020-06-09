09.06.2020 (15:50)

Послы шести государств посетили Главный храм ВС РФ в Подмосковье

Послы шести государств посетили Главный храм ВС РФ и музейный комплекс «Дорога памяти», который возведён в подмосковном парке «Патриот» в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Представители иностранных государств познакомились с художественно-архитектурным убранством храма Победы, посмотрели залы и галереи «Дороги памяти».

Чрезвычайные и полномочные послы смогли убедиться, что в уникальной галерее размещены фотографии и данные их соотечественников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне на стороне Красной Армии.

«Я видел много соборов в мире, и этот храм, конечно, уникальный», – оценил увиденное посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

По его словам, Вторая мировая война - самая большая трагедия в мире. «В ней пострадали очень много стран и народов. И наш народ, и советские народы сражались вместе. Вместе переносили самые тяжёлые удары и несли самые большие потери, чтобы защитить мир и справедливость», – отметил Чжан Ханьхуэй.

По его мнению, человечество должно запомнить эту трагедию, этот урок, чтобы предотвратить ее повторение.

«Мы должны бороться с попытками фальсифицировать историю, героизировать фашистов и очернить наших героев», – добавил он.

В свою очередь посол Вьетнама в РФ Нго Дык Мань сообщил, что его очень впечатлил масштаб и огромное значение храма.

«Я приветствую и высоко оцениваю все мероприятия, которые нацелены на сохранение исторической правды, огромной, решающей роли советского народа и Красной армии в борьбе против фашизма», – сказал посол.

По его мнению, храм и мемориальный комплекс должны посещать не только россияне, но и иностранные туристы. «Это поможет им больше понять героическую историю Великой Отечественной войны и невероятно огромную цену, которую народы Советского Союза и всего мира заплатили за сегодняшнюю мирную жизнь», – заключил он.

Сегодня храм посетили также посол Белоруссии Владимир Семашко, посол Сербии Мирослав Лазанский, посол Индии Венкатеш Варма и посол Армении Вардан Тоганян.

Строительство Главного храма Вооруженных Сил России и прихрамого комплекса завершилось 9 мая 2020 года в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По словам министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, он будет открыт 22 июня.

Главный военный храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества и будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.

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