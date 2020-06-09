09.06.2020 (15:16)
В курс подготовки военных водителей ЦВО введен зачет на стрессоустойчивость
В курс подготовки военных водителей, обучающихся в окружном центре подготовки младших специалистов Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Свердловской области, введен обязательный зачет на стрессоустойчивость и способность действовать в боевой обстановке.
«Помимо привычного фигурного вождения на площадке и по автополигону в программу обучения военных водителей включен элемент тестирования на стрессоустойчивость. Двигаясь по маршруту, колонна автомобилей под управлением курсантов, выполняющих учебный марш, подвергается условному нападению диверсионной группы с использованием шумовой и дымовой имитации. В задачу военных водителей входит грамотно среагировать на возникшую опасность, вывести вверенную технику из-под огня или оказать первую медицинскую помощь условно раненому товарищу», - сообщил начальник автобронетанковой службы ЦВО полковник Ханиф Беглов.
Он добавил, что оценку действиям обучаемых в стрессовых условиях дает комплексная комиссия, включающая в себя специалистов-психологов, водителей-инструкторов и медицинский персонал.
Данный зачет курсанты сдают перед экзаменом в ГИБДД на автодроме учебного центра.