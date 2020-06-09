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09.06.2020 (15:16)

В курс подготовки военных водителей ЦВО введен зачет на стрессоустойчивость

В курс подготовки военных водителей, обучающихся в окружном центре подготовки младших специалистов Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Свердловской области, введен обязательный зачет на стрессоустойчивость и способность действовать в боевой обстановке.

«Помимо привычного фигурного вождения на площадке и по автополигону в программу обучения военных водителей включен элемент тестирования на стрессоустойчивость. Двигаясь по маршруту, колонна автомобилей под управлением курсантов, выполняющих учебный марш, подвергается условному нападению диверсионной группы с использованием шумовой и дымовой имитации. В задачу военных водителей входит грамотно среагировать на возникшую опасность, вывести вверенную технику из-под огня или оказать первую медицинскую помощь условно раненому товарищу», - сообщил начальник автобронетанковой службы ЦВО полковник Ханиф Беглов.

Он добавил, что оценку действиям обучаемых в стрессовых условиях дает комплексная комиссия, включающая в себя специалистов-психологов, водителей-инструкторов и медицинский персонал.

Данный зачет курсанты сдают перед экзаменом в ГИБДД на автодроме учебного центра.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Автомобили
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