09.06.2020 (14:59)

Вертолеты ЦВО перевезли более 36 тонн груза для военных экологов на Ямале

Военные вертолеты Центрального военного округа перевезли более 36 тонн специального оборудования и имущества для обеспечения деятельности экологического взвода на мыс Марре-Сале полуострова Ямал.

Транспортные вертолеты Ми-8 и Ми-26 перевезли с аэропорта Бованенково более 36 тонн груза, в который входит специальное оборудование для работы с металлом, а также имущество для обеспечения проживания экологического взвода. Всего будет выполнено более 30 вертолета-вылетов для доставки всего необходимого на мыс Марре-Сале.

Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью. Все военнослужащие экологического взвода тщательно проинструктированы относительно мер безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки и прессования метала.

Как ранее сообщалось, силами военнослужащих экологического взвода планируется убрать 676 т мусора на территории в 4 га. Для проведения работ задействован 31 человек личного состава и 23 единицы техники. Металлолом будет разрезан, складирован и доставлен в места временного хранения.

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