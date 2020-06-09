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09.06.2020 (14:54)

В столицах Урала, Сибири и Поволжья прошли первые тренировки механизированных колонн ЦВО, участвующих в военных парадах 24 июня

В столицах Урала, Сибири и Поволжья прошли первые тренировки механизированных колонн Центрального военного округа (ЦВО), участвующих в военных парадах 24 июня. На тренировочные площадки вышло около 300 единиц современной и исторической военной техники.

Среди исторической техники — восстановленные по чертежам первые серийные советские бронеавтомобили БА-64, ретромотоциклы МВ-650, восстановленные мастерами ремонтниками ЦВО танки Т-34. В парадном строю Самарского, Новосибирского и Екатеринбургского гарнизонов прошли все образцы военной и специальной техники, стоящие на вооружении военного округа. Среди них современные комплексы войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, ствольной и реактивной артиллерии, оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и многие другие.

Перед проведением тренировки механизированной колонны каждый ее образец был тщательно продезинфицирован силами подразделений РХБ защиты ЦВО в рамках мероприятий комплекса санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Также военными специалистами ежедневно проводится дезинфекция предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания. Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками), контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

На территории ЦВО 24 июня пройдут три военных парада и более 50 торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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