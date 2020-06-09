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09.06.2020 (14:49)

Военнослужащие ЦВО провели дезинфекцию Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Екатеринбурге

Мобильный расчет оперативного реагирования соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) продезинфицировал около 7,5 тыс. квадратных метров прилегающей территории и помещений Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

К работам был привлечен мобильный расчет, в который входят подготовленные военнослужащие в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания. Обработка производилась с применением индивидуальных дегазационных комплектов ИДК-1 и авторазливочной станции АРС-14КМ.

Военнослужащие продезинфицировали прилегающую территорию, дорожные покрытия и объекты игровой площадки, а также помещения центра: входные группы, двери, коридоры, лестничные марши, кабинеты и столовую.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области военнослужащие провели санитарную обработку более 110 организаций социального обслуживания интернатного типа для пенсионеров и детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Дезинфекция коснулась не только соцобъектов Екатеринбурга, но и отдаленных территорий в Тугулымском, Артинском, Тавдинском, Карпинском районах. Соответствующее решение по оказанию помощи принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин по обращению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
COVID-19 , Войска РХБ защиты , Центральный военный округ
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