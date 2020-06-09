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09.06.2020 (14:46)

Командиры авиационного соединения ЦВО отработали полеты в составе групп на минимальных интервалах

Командный состав авиационной дивизии Центрального военного округа отработал выполнение групповых полетов истребителей-бомбардировщиков     Су-34 и самолетов разведчиков Су-24МР на минимальных интервалах в рамках командирских полетов в Челябинской области.

Командиры всех степеней – от экипажей до полка отработали наиболее сложные элементы из курса боевой подготовки на высотах 300-10000 метров. Опытные летчики выполнили пилотирование на минимальных интервалах, в сомкнутом боевом порядке. Расстояние между самолетами в воздухе составляло не более 15-20 метров. Экипажи Су-34 отработали заход на наземную цель, боевой разворот и уход на дополнительный круг при имитации прерванного захода на посадку. Особенное внимание было уделено работе экипажей в условиях ведения парного учебного воздушного боя.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано около 30 командиров всех степеней, восемь истребителей-бомбардировщиков Су-34, два самолета разведчика Су-24МР, а также более 100 военнослужащих из числа инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Центральный военный округ
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