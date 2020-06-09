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09.06.2020 (14:38)

На военном полигоне под Тулой проходит учебно-методический сбор студентов военного учебного центра Тульского госуниверситета

С 1 по 30 июня на базе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения проходит учебно-методический сбор со студентами военного учебного центра Тульского государственного университета (ТулГУ).

«В новейшей истории университета это первые учебные сборы, – отметил начальник военного учебного центра ТулГУ, доктор технических наук, профессор, полковник запаса Николай Стариков. – Положительному решению вопросов их организации и проведения во многом способствовало участие ректора нашего вуза Михаила Грязева, непосредственно взаимодействовавшего с командованием соединения».

Сбор будет проходить по 30 июня включительно и является завершающим циклом военной подготовки студентов двух первых наборов. Это более двухсот третьекурсников и четверокурсников Института высокоточных систем им. В.П. Грязева, Института прикладной математики и компьютерных наук, Института горного дела и строительства, а также Политехнического института, обучавшихся по программам военной подготовки сержантов запаса.

На полигон Тесницкое студенты вузов отправились на автобусах, предоставленных Тульским государственным университетом и гвардейским воздушно-десантным соединением.

По прибытии на полигон с ними были проведены все положенные противоэпидемические мероприятия с термоконтролем, выданы средства индивидуальной защиты.

Занятия у обучающихся ведут преподаватели военного учебного центра ТулГУ.

Уже проведены занятия по огневой подготовке, где студенты совершили первую стрельбу из автомата Калашникова АК-74М и пистолета Макарова.

7 июня на плацу гвардейского парашютно-десантного полка в г. Туле состоялся торжественный ритуал приведения к Военной присяге.

В конце сбора все обучающиеся пройдут итоговую аттестацию в формате междисциплинарного экзамена по военно-технической и военно-специальной подготовке, который будет принимать комиссия под руководством начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения Тульского гвардейского соединения ВДВ.

При условии успешного прохождения итоговой аттестации всем будет присвоено воинское звание младшего сержанта запаса.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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