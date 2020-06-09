09.06.2020 (14:29)

Спасательный аппарат АС-34 Северного флота прошёл подготовку к оказанию помощи подводной лодке, лежащей на грунте

В Кольском заливе с экипажем автономного спасательного аппарата АС-34 Северного флота проведена тренировка по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. Подводники-спасатели отработали спуск аппарата на воду с судна-носителя «Михаил Рудницкий», маневрирование в надводном положении, погружение на глубину до 100 метров.

В подводном положении экипаж аппарата выполнил поиск условной аварийной подводной лодки и посадку на комингс-площадку. Подобные действия спасатели отрабатывают регулярно в ходе тактических учений по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, которые традиционно проходят в летнем периоде обучения.

В ходе тренировки подводники провели проверку аппаратуры связи и отработали взаимодействие с командным пунктом на спасательном судне «Михаил Рудницкий».

По завершении учебных мероприятий аппарат был поднят из воды и помещён в трюм судна-носителя.

Справочно:

Глубоководный автономный спасательный аппарат АС-34 проекта 1855 «Приз» предназначен для спасения экипажей подводных лодок, потерпевших аварию на глубинах до 1000 метров. Он был разработан нижегородским ЦКБ «Лазурит». Имеет автономность 120 часов и дальность плавания — 39 км. С 2014 по 2016 год прошёл ремонт на Канонерском заводе в Санкт-Петербурге, после чего на испытаниях в Норвежском море погрузился на максимальную глубину — свыше 1000 метров.

В июне прошлого года экипаж АС-34 привлекался к учению сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, которое проходило в Мотовском заливе Баренцева моря под общим руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева.

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