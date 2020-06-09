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09.06.2020 (13:58)

Сапёры Балтийского флота обезвредили крупнокалиберный снаряд в Калининграде

В Калининграде специалисты группы разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредили 130-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

На улице Староорудийной в областном центре в ходе проведения строительных работ был обнаружен 130-мм артиллерийский снаряд. Он был обезврежен специалистами инженерного полка.

Кроме того, сапёры Балтийского флота обезвредили 76-мм артиллерийский боеприпас в посёлке Невское Гурьевского городского округа.

Найденные боеприпасы вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено около 1,2 тыс. различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Инженерные войска
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