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09.06.2020 (13:51)

Военные полицейские Северного флота проведут специальное учение

На Северном флоте началось трехдневное специальное учение военной полиции с привлечением всех региональных и территориальных подразделений, дислоцированных в границах Мурманской и Архангельской областей.

В ходе учения будут отработаны вопросы боевой готовности, обеспечения правопорядка и воинской дисциплины, безопасности дорожного движения при перемещении войск, а также охраны пунктов управлений и сопровождения особо важных грузов. Все учебные мероприятий будут проведены с учетом опыта, полученного военнослужащими военной полиции в Сирийской Арабской Республике.

Особое внимание в ходе проведения различных этапов учения планируется уделить взаимодействию сил военной полиции Северного флота с подразделениями ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС в зоне ответственности Северного флота.

Всего в учениях будет задействовано более 1000 военнослужащих военной полиции, комендатур и военной автоинспекции и свыше 100 единиц военной техники, а также беспилотные летательные аппараты для проведения тактической разведки местности.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Военная полиция
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