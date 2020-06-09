09.06.2020 (13:42)

На Балтийском флоте пройдет всеармейский конкурс «Морской десант-2020»

1 по 10 июля на полигоне Хмелевка в Калининградской области пройдет всеармейский конкурс «Морской десант-2020».

Более 200 морских пехотинцев и курсантов, представляющих команды Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, будут демонстрировать свою профессиональную выучку в быстроте, силе и ловкости, меткости стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также в вождении боевых машин по пересеченной местности и на плаву.

В общей сложности участники конкурса преодолеют более 30 препятствий в трех этапах конкурса: «Полоса препятствий», «Тропа выживания» и «Эстафета». Протяженность трасс с препятствиями составит около семи километров, 500 метров из которой — по воде.

В ходе соревнований военнослужащие продемонстрируют мастерство владения вооружением бронетранспортеров — автоматической пушкой 2А72 калибра 30 мм, 7,62-мм пулеметом ПКТМ и личным стрелковым оружием — автоматом Калашникова АК-74М калибра 5,45 мм.

Кроме того, морские пехотинцы выполнят комплексы различных физических упражнений как индивидуально, так и в составе типового взвода морской пехоты, пройдут маршруты с различными препятствиями в виде воронок, траншей, рвов, минно-взрывных заграждений и водных преград, а также выполнят огневые задачи по различным мишеням.

Победители состязаний представят Вооруженные Силы Российской Федерации на международном конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант-2020».

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