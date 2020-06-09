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09.06.2020 (12:44)

В армейском корпусе Балтийского флота начался учебно-методический сбор с командирами взводов

В армейском корпусе Балтийского флота начался учебно-методический сбор с командирами взводов.

В общей сложности для офицеров будет проведено свыше 20 показных занятий и прочитано более 10 лекций по различным аспектам организации мероприятий боевой подготовки с подразделениями.

На завершающем этапе сбора военнослужащие сдадут зачёты по предметам боевой подготовки на полигонах армейского корпуса.

К мероприятиям привлечены офицеры мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также специалисты инженерных, радиоэлектронных, тыловых и других подразделений. В общей сложности в сборе принимают участие около 300 военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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