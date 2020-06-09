09.06.2020 (12:34)

Батальон военной полиции ЮВО, прибывший из Сирии, торжественно встретили в Дагестане

На территории мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане прошел торжественный митинг с соблюдением карантинных мероприятий, посвященный встрече подразделений военной полиции из Сирии.

Личному составу батальона военной полиции вручили ведомственные и государственные награды. На родной земле прибывших военнослужащих встретили представители руководства Минобороны России, военного округа и 58-й ордена Суворова общевойсковой армии ЮВО.

На митинге личный состав батальона военной полиции поблагодарили за мужество и высокий профессионализм, проявленный при выполнении задач по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечению правопорядка и безопасности мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организации сопровождения гуманитарных колонн и обеспечение безопасности при проведении гуманитарных акций.

Домой вернулись около 300 военнослужащих ЮВО после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Самолетами ИЛ-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на военный аэродром в Северной Осетии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице