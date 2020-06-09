09.06.2020 (12:27)

«Лада Веста» военной автоинспекции ЗВО впервые примет участие в Параде Победы в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые примут участие подразделения военной автомобильной инспекции Западного военного округа, которые будут представлены тремя спецавтомобилями на базе модели «Лада Веста».

Экипажи автомобилей ВАИ, оформленные в установленной цветографической схеме, пройдут по Дворцовой площади в составе механизированной колонны боевой и специальной техники.

«Лада Веста» была поставлена на оснащение ВАИ в соответствии с Государственным оборонным заказом. Спецтранспорт оснащен проблесковыми маячками, радиостанциями, работающими в цифровом и аналоговом режимах, навигационными комплектами ГЛОНАСС.

В годы Великой Отечественной войны посты регулирования дорожного движения обеспечивали перемещения автоколонн, подразделений и боевой техники, а в период немецко-фашистской блокады Ленинграда – организацию движения на «Дороге жизни».

Для подготовки к параду создан комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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