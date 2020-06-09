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09.06.2020 (12:10)

Внедрение передовых технологий в области искусственного интеллекта обсудят на форуме «АРМИЯ–2020»

Внимание специалистов будет обращено на анализ проблемных вопросов и оценки текущего состояния дел в области внедрения технологий искусственного интеллекта для создания (модернизации) автоматизированных систем различного назначения, а также на прогноз развития основных направлений искусственного интеллекта в области прикладных интеллектуальных систем поддержки принятия решений.

Данная тематика будет рассмотрена в рамках IV Конференции «Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства». Работа конференции будет организована в формате пленарного заседания и тематической секции.

В мероприятии примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, фондов и институтов поддержки инновационной деятельности, центров компетенций Национальной технологической инициативы, образовательных учреждений высшего образования, институтов РАН и предприятий промышленности по направлениям перспективных исследований и разработок в данной области.

По результатам обсуждения будут сформированы предложения по созданию механизма ускоренной интеграции технологий искусственного интеллекта из «гражданского сектора» в оборонную сферу, а также предложения по формированию перечня технологических решений на их основе в целях развития научно-технологических направлений исследований и формирования соответствующих компетенций на базе научно-исследовательских организаций Минобороны России.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ–2020» пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на основной выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
АрМИ
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