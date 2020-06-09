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09.06.2020 (12:02)

Военнослужащие Каспийской флотилии в Дагестане получили новые служебные квартиры

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство и сдали «под ключ» первый корпус на 168 квартир нового жилого района для военнослужащих в Махачкале. 

Во всех квартирах выполнен качественный ремонт, они имеют улучшенную планировку, оборудованы мебелью и всей необходимой бытовой техникой. 

Ключи от новых служебных квартир военнослужащим подразделений Каспийской флотилии в Махачкале вручил командующий объединением контр-адмирал Сергей Пинчук. 

В шаговой доступности детские сады, медицинские и социально-бытовые учреждения города. В благоустроенных дворах оборудованы детские игровые площадки и автомобильные парковки. 

«Несколько лет назад переехали по службе из Астрахани в Дагестан. И до сегодняшнего дня поменяли немало съемных квартир, но такой уютной, где все продумано до мелочей, еще не было. Конечно, у нас только восторг и радость. Эта квартира трехкомнатная, созданы все условия для нашего проживания, для наших детей. В общем, все условия для спокойной жизни после службы у нас теперь есть», – рассказал военнослужащий Каспийской флотилии капитан 3 ранга Марат Габибов. 

Новостройки спроектированы с учетом климатических условий и высокой сейсмической активности региона. 

Также военные строители выполнили комплекс энергосберегающих мероприятий – использовались наиболее качественные современные теплоизоляционные материалы, смонтирована «умная» система отопления. 

Возведение микрорайона началось в феврале 2019 года, и в ходе строительства его первой очереди в ближайшее время планируется сдать еще три многоэтажных дома для военнослужащих и членов их семей.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Жилье
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