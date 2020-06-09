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09.06.2020 (11:11)

Металлический сайдинг для фасадов зданий главной базы подводных сил Северного флота будет цветов Андреевского флага – белого и синего

В процессе текущего ремонта казарменно-жилищного фонда, который проводится на средства, выделенные Департаментом эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации по решению заместителя Министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова военные городки Северного флота приобретают современный вид и выделяются яркими красками на фоне сурового арктического пейзажа.

Согласно утвержденных Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу типовых решений, металлический сайдинг для фасадов зданий, подбирается по цвету, соответствующему виду Вооружённых Сил или роду войск, к которым относятся ремонтируемые строения. Так для объектов главной базы подводных сил Северного флота были выбраны цвета Андреевского флага – белый и синий.

Для облицовки стен зданий в военных городках сухопутных и береговых войск Северного флота традиционно используется светло-жёлтый и красный. Современные фасады подобных расцветок сделаны в арктической мотострелковой бригаде в сельском поселении Алакуртти и в береговой ракетно-артиллерийской бригады в посёлке Оленья Губа.

В 2019 году завершён ремонт в базы подводников в Гаджиеве. В настоящее время ведутся работы на военных объектах в городе-герое Мурманске.

Отремонтированные фасады зданий стали не только яркими и прочными, но и вентилируемыми, износостойкими и энергоэффективными. Они в полной мере обеспечивают необходимую защиту строительных конструкций от воздействия сурового климата Крайнего Севера в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

Помимо кровель и фасадов в ходе текущего ремонта проходит обновление инженерных систем, оконных и дверных блоков. Выполняется косметический ремонт внутренних помещений.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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