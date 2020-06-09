09.06.2020 (11:04)

Многофункциональный медицинский центр в Севастополе принял на лечение первых пациентов

Новейший многофункциональный медицинский центр, построенный в Севастополе на базе 1472-го военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота (ЧФ), принял на лечение первых пациентов, которыми стали военнослужащие с предварительными диагнозами «острая респираторная инфекция».

В настоящее время, военные медики, используя самое современное диагностическое медицинское оборудование, проводят обследование пациентов. В соответствии с алгоритмом действий при поступлении пациентов у них были взяты биологические материалы на исследование методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) на обнаружение короновирусной инфекции. У всех заболевших получен отрицательный результат, проводится стандартное лечение от респираторной инфекции.

Набор диагностических возможностей многофункционального медицинского центра позволяет в кратчайшие сроки проводить все необходимые обследования, что в свою очередь уменьшает время на постановку окончательного диагноза, выработку тактики лечения больного и сроки его выздоровления.

Благодаря своей многофункциональности, наличию самого современного оборудования, квалификации медицинского персонала и расположению помещений в Центре может проводиться лечение не только инфекционных заболеваний, но также и любой терапевтической патологии.

Справочно:

По поручению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ в рамках развития существующей инфраструктуры Военно-морского клинического госпиталя ЧФ в г. Севастополе был построен двухэтажный многофункциональный медицинский центр на 60 коек, общей площадью более 6000 квадратных метров.

На возведение центра от утверждения проекта до ввода в эксплуатацию понадобилось 57 дней. Строительство выполнили специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ с участием инженерных подразделений Черноморского флота и Южного военного округа.

Многофункциональный центр полностью обеспечен самым современным медицинским оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, аппаратами УЗИ, экстракорпоральной мембранной оксигенации и запасом лекарственных аппаратов.

В штате медцентра 25 врачей, 47 медицинских сестёр и 45 санитаров. Весь персонал прошёл дополнительную подготовку и приступил к исполнению обязанностей.

Наличие данного медицинского учреждения позволяет обеспечить необходимой медицинской помощью пациентов, как из числа военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения.

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