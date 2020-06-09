09.06.2020 (10:58)
С военнослужащими Оперативной группы российских войск в Приднестровье проведено занятие по вождению автотехники
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по вождению автомобильной техники.
К занятию было привлечено более 30 водителей ОГРВ ПРРМ, которые прослушали лекции об особенностях управления транспортным средством при преодолении грязевых преград и в условиях плохой видимости. После занятия военнослужащие сдали зачеты на знание материальной части эксплуатируемой военной техники.
В ходе практической тренировки по вождению военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали действия при преодолении косогоров, участков дорог с крутыми подъемами и спусками, глубокой колеей, габаритных проходов, колейного моста и других препятствий.
Занятия по вождению прошли на автодроме ОГРВ ПРРМ и носили плановый характер.