09.06.2020 (10:44)

Военнослужащие ЗВО продезинфицировали аэродром Балтимор для проведения тренировки военного парада

В Воронежской области военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели специальную обработку площадки подготовки парадных расчетов на аэродроме Балтимор.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие в средствах индивидуальной защиты продезинфицировали территорию аэродрома с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К. Общая площадь обработанной поверхности составила более 2 тыс. кв. м.

Также военные химики ежедневно проводят обработку транспорта для перемещения парадных расчетов, мест приема пищи и отдыха личного состава подразделений, а также 109 ед. вооружения и военной техники, задействованной в прохождении сводной механизированной колонны.

Всего в параде Победы 24 июня в Воронеже будет задействовано около 2,3 тыс. военнослужащих гвардейской общевойсковой армии ЗВО, курсантов военных вузов, офицеров силовых ведомств региона.

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