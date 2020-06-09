09.06.2020 (10:36)

Танкистам российской военной базы в Армении были приданы подразделения беспилотников для повышения эффективности боевой стрельбы в горах

Танкисты российской военной базы в Армении приступили к выполнению упражнений боевых стрельб на полигоне Алагяз. Стрельбы проводятся во взаимодействии с расчетами подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Военнослужащие танковых подразделений выполняют стрельбы штатным снарядом по появляющимся и движущимся целям на дальностях от 300 до 2000 м. Расчеты БпЛА осуществляют координацию и мониторинг мишенной обстановки и в режиме реального времени передают координаты целей условного противника на пункт управления и наводчикам-операторам танков.

Применение возможностей подразделений БпЛА помогают повысить эффективность стрельбы с закрытых огневых позиций.

При выполнении противоогневого маневра механики-водители танков выполняют упражнения с преодолением искусственных и естественных препятствий, в том числе противотанковых рвов и заграждений.

В практических занятиях по огневой подготовке принимают участие около 100 военнослужащих ЮВО, задействовано более 20 единиц вооружения и военной техники.

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