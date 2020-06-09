09.06.2020 (10:33)

Тактические группы ЮВО в Южной Осетии совершили марш на полигон и приступили к проведению боевых стрельб

Тактические группы российской военной базы в Южной Осетии совершили марш на общевойсковой полигон и приступили к проведению боевых стрельб взводов и отделений.

На общевойсковом полигоне Дзарцеми военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений ЮВО решат ряд задач по организации и ведению учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб из вооружения танков Т-72БМ, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных гаубиц «Акация» и других видов вооружения.

Также в летнем периоде обучения пройдут совместные тактические учения подразделений российской военной базы с подразделениями Вооруженных сил Республики Южная Осетия.

Итогом интенсивного курса боевой подготовки станут двусторонние тактические учения с этапами боевой стрельбы. Все занятия проходят под контролем специальной комиссии штаба 58-й армии ЮВО, которая даст итоговую оценку подразделений.

Все батальонные тактические группы российской военной базы пройдут в течение трех месяцев полный курс боевой подготовки на различных полигонах ЮВО посменно.

К отработке тактических задач привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице