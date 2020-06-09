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09.06.2020 (10:26)

Специальный курс молодого бойца на российской военной базе в Армении проходит с учетом карантина

Под руководством офицеров и сержантов-инструкторов молодые солдаты, прибывшие для прохождения военной службы по призыву на российскую военную базу в Армении, осваивают теоретический курс общевойсковой и одиночной подготовки в созданных учебных подразделениях в карантинной зоне Гюмрийского гарнизона.

По специальной программе, разработанной с учетом прохождения карантинных мероприятий в связи с пандемией коронавирусной инфекции, новобранцы обучаются тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовкам, выполняют задачи по обеспечению связи, топографии, разведке, радиационной, химической и биологической защите.

«Обновленная программа подготовки военнослужащих, проходящих службу по призыву, направлена на то, чтобы через месяц интенсивной подготовки по модульной системе новобранцы смогли приступить к занятиям в составе подразделений», – рассказал начальник боевой подготовки соединения подполковник Владислав Конюхов.

Медицинский персонал соединения проводит медицинский осмотр и термометрию всех прибывающих военнослужащих, ежедневный мониторинг их физического состояния здоровья, обеспечивая индивидуальными средствами защиты (перчатки, маски, бахилы) и бутилированной водой.

В российскую военную базу в Армении продолжает прибывать молодое пополнение в рамках плановой замены военнослужащих, отслуживших установленный срок военной службы по призыву.

К 1 июля будет заменено около 1,5 тыс. солдат и сержантов, проходящих службу по призыву. Всего в ходе плановой замены численный состав военной базы останется неизменным.

Для отправки военнослужащих используются самолеты военно-транспортной авиации Ил-76. В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова перевозка личного состава в военных самолетах осуществляется в условиях соблюдения социальной дистанции при заполнении воздушного судна на 50% от штатной вместимости.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Военная служба по призыву , Южный военный округ , Призывник , Призыв
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