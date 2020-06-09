09.06.2020 (10:17)

Железнодорожное соединение ЮВО в Краснодарском крае получило на оснащение новейшие сваебойные агрегаты УСА-2ГА

Железнодорожное соединение Южного военного округа в Краснодарском крае получило новейшие универсальные сваебойные агрегаты отечественного производства УСА-2ГА на автомобильном шасси КамАЗ.

Уникальная техника разработана на базе хорошо зарекомендовавшего себя автомобильного крана КС-55729-5В с колесной формулой 8х8 и способна передвигаться как по дорогам общего пользования, так и по бездорожью.

Агрегат применяется для забивки одиночных деревянных, железобетонных и металлических свай массой до 5 тонн.

Помимо этого, с помощью установленного оборудования можно выполнять монтажные погрузо-разгрузочные работы при сооружении опор временных железнодорожных мостов.

Поступившая на вооружение техника является универсальной, так как позволяет выполнять погрузочно-разгрузочные, сваебойные и буровые операции в диапазоне температур от + 40 до – 40 градусов. Кроме того, новая техника позволяет завинчивать винтовые сваи и работать с люлькой для подъема людей.

Железнодорожное соединение ЮВО, дислоцированное в Краснодарском крае, имеет передовой опыт решения различных задач государственной важности. Совсем недавно военнослужащие этого соединения подготовили площадки для возведения инфекционных госпиталей в Дагестане. Ранее специалистами железнодорожного соединения в кратчайшие сроки был выполнен масштабный проект по строительству железнодорожного обхода Украины Журавка-Миллерово.

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