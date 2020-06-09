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09.06.2020 (10:11)

Батальон военной полиции ЮВО проходит карантинные мероприятия после возвращения из Сирии

В мотострелковую бригаду Южного военного округа (ЮВО), дислоцированную на территории Республики Дагестан, прибыли подразделения военной полиции, находившиеся в командировке в Сирийской Арабской Республике.

Личный состав батальона военной полиции в настоящее время проходит карантинные мероприятия в специализированном изолированном лагере. Все прибывшие военнослужащие сдали тест на наличие коронавирусной инфекции. Все тесты дали отрицательный результат.

Руководство военной полиции поблагодарило личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленный за пределами нашей Родины при охране гражданских объектов, сопровождении гуманитарных грузов и обеспечении гуманитарных коридоров в зонах деэскалации.

Домой вернулись около 300 военнослужащих ЮВО после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на военный аэродром в Северной Осетии.

Военные полицейские выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывали сопровождение гуманитарных колонн и безопасность при проведении гуманитарных акций.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
COVID-19
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