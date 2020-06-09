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09.06.2020 (10:01)

Творческие коллективы Дома офицеров Волгоградского гарнизона ЮВО дали концерт участникам военного парада

Творческие коллективы Дома офицеров Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) провели концерт для участников парада Победы на плацу военного городка перед началом совместной гарнизонной тренировки.

Песни «Моя Россия!», «Гляжу в озера синие», «Русский вальс» и «Россия» исполнила заслуженная артистка России Татьяна Шереметьева.

К тренировке парада в Волгограде всего привлечено более тысячи участников. Это не только военнослужащие ЮВО, но и парадные расчеты региональных УФСИН, ГУ МЧС России, Национальной гвардии, казачьего войска Донского и другие.  

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЮВО регулярно проводят дезинфекцию парадных площадок, транспорта, выделенного для доставки участников парада к месту тренировок. Военные медики организуют регулярное медицинское обследование и допуск участников парада к тренировкам, а затем к параду. Все военнослужащие обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).

Справочно:

Всего на территории ЮВО 24 июня 2020 года будет проведено десять военных парадов, в том числе в городах-героях Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа: Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 40 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 ед. современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Ветераны , Концерты
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