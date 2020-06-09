09.06.2020 (09:53)

В Волгограде прошла первая тренировка колонны военной техники к параду Победы

В Волгограде на аэродроме Бикетовка начались тренировки механизированной колонны Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Тренировки проводятся с целью отработки слаженных действий водителей и механиков-водителей при движении в единой колонне, поддержки скорости, а также выполнения различных маневров.

В механизированной колонне военной техники на параде будут представлены реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «МСТА-С», «Хоста», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», «Стрела-10», противотанковый комплекс «Штурм-С», ремонтно-эвакуационная машина «РЭМ-КЛ», УАЗ «Патриот», а также историческая техника: автомобили «Виллис», ГАЗ-69, ЗИС-5 мотоцикл М-72. Возглавит колонну, по традиции, легендарный танк Т-34.

В параде также задействуют гусеничную технику, которую оборудуют специальными накладками, чтобы не нанести вреда дорожному покрытию.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЮВО регулярно проводят дезинфекцию парадных площадок, транспорта, выделенного для доставки участников парада к месту тренировок. Военные медики организуют регулярное медицинское обследование и допуск участников парада к тренировкам, а затем к параду. Все военнослужащие обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).

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