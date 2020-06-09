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09.06.2020 (09:42)

Военнослужащие Новочеркасского гарнизона начали подготовку к параду, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие Новочеркасского гарнизона провели первую совместную тренировку к параду, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В тренировке было задействовано более 850 военнослужащих ЮВО.

При подготовке к торжественным мероприятиям был реализован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию парадных площадок, транспорта, выделенного для доставки участников парада к месту тренировок. Все участники парада находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий уже дважды прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Также все военнослужащие обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).

Всего на территории ЮВО 24 июня с.г. будет проведено десять военных парадов, в том числе в городах-героях Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа: Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 40 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 1,2 тыс. ед. современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военные парады
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