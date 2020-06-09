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09.06.2020 (09:38)

Впервые в параде Победы в Ставрополе примут участие военнослужащие-женщины

В Ставрополе на военном аэродроме Холодногорский состоялась тренировка военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Планируется, что в параде, который пройдёт 24 июня, примет участие около 1,7 тыс. человек, включая батальонные и ротные коробки военнослужащих штаба и подразделений 49-й общевойсковой армии ЮВО, а также воздушно-десантных войск и других силовых структур региона. По центральной площади Ставрополя впервые в параде Победы пройдет парадный расчет из 50 военнослужащих-женщин.

В механизированную колонну в этом году включено около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе  реактивные системы залпового огня «Град-М» и «Ураган», артиллерийские установки Мста-Б, бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», комплекс связи «Редут», а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Подразделения РХБ защиты объединения регулярно проводят дезинфекцию парадных площадок, транспорта, выделенного для доставки участников парада к месту тренировок. Военные медики обеспечивают выполнение всех противоэпидемиологических мероприятий в процессе тренировок, организуют регулярное медицинское обследование и допуск участников парада к тренировкам, а затем к параду. Все военнослужащие обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).

Генеральная репетиция парада в Ставрополе состоится 20 июня. До этого времени в разном составе будет проведено порядка 10 тренировок.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военные парады
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