09.06.2020 (08:55)

В армейском корпусе Черноморского флота начался лагерный сбор разведывательных подразделений

На полигонах Крымского полуострова начался лагерный сбор разведчиков подразделений армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).

В течение месяца с военнослужащими проведут практические занятия по огневой, тактической, специальной, воздушно-десантной подготовке с использованием новых образцов вооружения и беспилотных летательных аппаратов.

Особенностью данного лагерного сбора станет то, что разведчики разных соединений и частей армейского корпуса ЧФ будут проводить занятия на незнакомой местности с передислокацией на различные полигоны.

Военнослужащие изучат и отработают ряд специфических задач, в частности различные методы организации разведдозора, засады, проведения разведки боем и других способов ведения разведки.

Занятия будут проводиться в условиях, приближенных к боевым, в ходе сбора подразделениям предстоит действовать в отрыве от главных сил, в тылу условного противника, рассчитывая только на собственные умения и навыки.

Обязательным элементом боевой подготовки для разведчиков станут занятия по воздушно-десантной подготовке (ВДП) с выполнением прыжков с парашютом из вертолетов морской авиации Черноморского флота. Планируется, что каждый военнослужащий выполнит не менее 5 прыжков, которые будут проводиться в различных погодных условиях, как в дневное, так и ночное время суток.

На мероприятие привлечено около 200 военнослужащих и более 50 единиц боевой и специальной техники.

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