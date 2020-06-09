09.06.2020 (08:55)
В армейском корпусе Черноморского флота начался лагерный сбор разведывательных подразделений
На полигонах Крымского полуострова начался лагерный сбор разведчиков подразделений армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).
В течение месяца с военнослужащими проведут практические занятия по огневой, тактической, специальной, воздушно-десантной подготовке с использованием новых образцов вооружения и беспилотных летательных аппаратов.
Особенностью данного лагерного сбора станет то, что разведчики разных соединений и частей армейского корпуса ЧФ будут проводить занятия на незнакомой местности с передислокацией на различные полигоны.
Военнослужащие изучат и отработают ряд специфических задач, в частности различные методы организации разведдозора, засады, проведения разведки боем и других способов ведения разведки.
Занятия будут проводиться в условиях, приближенных к боевым, в ходе сбора подразделениям предстоит действовать в отрыве от главных сил, в тылу условного противника, рассчитывая только на собственные умения и навыки.
Обязательным элементом боевой подготовки для разведчиков станут занятия по воздушно-десантной подготовке (ВДП) с выполнением прыжков с парашютом из вертолетов морской авиации Черноморского флота. Планируется, что каждый военнослужащий выполнит не менее 5 прыжков, которые будут проводиться в различных погодных условиях, как в дневное, так и ночное время суток.
На мероприятие привлечено около 200 военнослужащих и более 50 единиц боевой и специальной техники.