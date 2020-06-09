09.06.2020 (08:15)

Во Владивостоке подразделения РХБЗ ТОФ накануне проведения тренировок парада Победы будут привлечены к дезинфекции улицы Светланской

Во Владивостоке военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Тихоокеанского флота проведут дезинфекцию улицы Светланской, где начиная с 13 июня запланировано проведение общих тренировок парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Планируется что к выполнению профилактических мероприятий привлекут 4 авторазливочных станции АРС-14КМ на базе автомобилей КамАЗ. Расчёты РХБЗ ТОФ перед каждой тренировкой и, непосредственно в день парада, 24 июня, будут обрабатывать специальным раствором проезжую часть центральной улицы города и зрительский сектор. Всего планируется провести 6 дезинфекций.

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