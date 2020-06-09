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09.06.2020 (08:00)

Танковые экипажи ВВО приступили к боевым стрельбам в Бурятии

Экипажи танковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, приступили к выполнению упражнений боевых стрельб, разработанных на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

Занятия танковых экипажей проводятся на различных ландшафтах местности полигона «Бурдуны», в том числе в пустынной и горно-лесистой местности.

Стрельбы проводятся во взаимодействии с расчетами беспилотной авиации, которые обеспечивают разведывательной информацией командира танкового экипажа.

Танкисты ведут стрельбу из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м.

Механики-водители выполняют упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

Планом боевой подготовки танкового соединения предусмотрено изучение тактики боя танковых подразделений в наступлении и обороне в дневное и ночное время суток.

В стрельбах принимают участие около 200 военнослужащих и задействовано более 25 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Полигон , Танки
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