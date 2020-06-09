09.06.2020 (07:15)
Минометчики ВВО в Бурятии отрабатывают тактику «кочующих» минометов
Впервые в рамках полевых занятий минометчики танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, осваивают тактику «кочующих» минометов.
В условиях горно-лесистой местности полигона «Бурдуны» расчеты поразят свыше 50 мишеней, имитирующих легкобронированную технику, скопления пехоты и строения противника.
Впервые военнослужащие применят тактику «кочующих» минометов, установленных в кузове автомобилей КамАЗ, по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами, возвышенностями и лесополосами.
Поиск целей противника осуществляется с применением современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотной авиации.
Тактика «бродячих» минометов применяется в ходе боевой подготовки, она основана на опыте современных вооруженных конфликтов.