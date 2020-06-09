Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.06.2020 (06:40)

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах стартовали сборы командиров батальонов

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине стартовали учебно-методические сборы командиров батальонов (дивизионов).

Основная цель сборов — повысить профессиональную подготовку командного состава, уровень его методического мастерства и довести необходимые требования по основным предметам обучения.

Во время показных занятий офицерам продемонстрируют, как правильно организовать комплексные тактико-огневые занятия, выполнять мероприятия по приведению подразделений в различные степени боевой готовности, действовать в условиях применения условным противником оружия массового поражения.

Также на полигоне «Успеновский» с командирами батальонов и дивизионов пройдут практические занятия по боевой стрельбе и управлению огнем танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений в условиях современного общевойскового боя.

По окончанию сборов офицеры должны будут подтвердить свои профессиональные качества и сдать зачеты по основным дисциплинам.

В сборах принимают участие более 50 офицеров. Для обеспечения учебного процесса задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Приморском общевойсковом объединении ВВО военнослужащие женского пола готовятся к конкурсу «Уверенный прием»
Военкоматом Амурской области приняты комплексные меры по сохранению здоровья призывников
Военные инженеры ВВО приступают к очистке территорий бывших военных городков от аварийных сооружений в Амурской области
Заключительная тренировка военной техники к главному Параду Победы в ВВО прошла на аэродроме Калинка под Хабаровском

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false