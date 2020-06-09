09.06.2020 (06:40)

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах стартовали сборы командиров батальонов

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине стартовали учебно-методические сборы командиров батальонов (дивизионов).

Основная цель сборов — повысить профессиональную подготовку командного состава, уровень его методического мастерства и довести необходимые требования по основным предметам обучения.

Во время показных занятий офицерам продемонстрируют, как правильно организовать комплексные тактико-огневые занятия, выполнять мероприятия по приведению подразделений в различные степени боевой готовности, действовать в условиях применения условным противником оружия массового поражения.

Также на полигоне «Успеновский» с командирами батальонов и дивизионов пройдут практические занятия по боевой стрельбе и управлению огнем танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений в условиях современного общевойскового боя.

По окончанию сборов офицеры должны будут подтвердить свои профессиональные качества и сдать зачеты по основным дисциплинам.

В сборах принимают участие более 50 офицеров. Для обеспечения учебного процесса задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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