09.06.2020 (05:45)

В Приморском общевойсковом объединении ВВО военнослужащие женского пола готовятся к конкурсу «Уверенный прием»

В соединении управления Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа в рамках Армейских международных игр возобновились тренировки по подготовке к третьему этапу конкурса по полевой выучке среди подразделений и соединений связи «Уверенный прием - 2020».

На тренировки, которые возобновились после месячного перерыва, привлекается порядка 10 образцов военной техники, и порядка 7 экипажей: станции спутниковой связи, командно-штабной машины, антенного модуля, радиорелейной станции, комплексной аппаратной связи, радиостанции средней мощности, мобильного комплекта защищенной видеоконференцсвязи МК ЗВКС.

В ежедневных тренировках принимают участие экипажи, состоящие исключительно из девушек. Этот проект называется «Катюша». В ходе прошедших армейских соревнований экипажи показали лучшие результаты среди соединений и воинских частей Приморской армии. Поставлены новые личные и командные рекорды.

Девушки упорно тренируются в отработке нормативов и учебных задач, чтобы достойно выступить в полуфинале, занять призовые места на окружном этапе и принять участие во всероссийском этапе конкурса, а также показать свое мастерство и умение, тем самым отстоять честь и прославить не только Восточный военный округ, но и свою родную бригаду.

Третий, окружной этап конкурса профессионального мастерства среди специалистов связи «Уверенный прием - 2020» состоится на базе окружной бригады управления в г. Хабаровск.

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