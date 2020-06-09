09.06.2020 (05:30)

Военкоматом Амурской области приняты комплексные меры по сохранению здоровья призывников

Военным комиссариатом Амурской области приняты обширные комплексные меры по сохранению здоровья призывников. Для этих целей на сборный пункт выделен расчет специалистов радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа, которые ежедневно проводят дезинфекционную обработку.

Специалисты проводят обработку помещений, коридоров и открытых мест. Обработка проводится при помощи мобильных комплектов ДКВ-1К и машин АРС-14КМ. При обработке используется надежная рецептура раствора ДТСГК, которая хорошо себя зарекомендовала и является безопасной для человека.

В целях предотвращения распространения вирусной инфекции сборный пункт обрабатывается 2-3 раза в сутки. Также пункт обеспечен тест-системами для быстрого обследования призывников, бесконтактными термометрами, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами, бактерицидными облучателями и другим необходимым оборудованием, предназначенным не допустить заболевание призывников. При выявлении любых сомнений в заболеваемости граждан по результатам термометрии и тестирования, молодые люди в здание военкомата не допускаться. В таком случае граждане будут обследованы на отсутствие вирусной инфекции лабораторным способом.

Доставка призывников от сборного пункта до расположения воинских частей проводится транспортом воинских частей, также прошедшими предварительную дезинфекционную обработку. В частях призывники проходят карантинные мероприятия в течение двух недель.

Военкоматом отправлено в войска округа уже более 100 призывников. Большинство из них распределены в соединения и части, дислоцированные в Амурской области.

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