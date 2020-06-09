09.06.2020 (05:15)

Заключительная тренировка военной техники к главному Параду Победы в ВВО прошла на аэродроме Калинка под Хабаровском

Заключительная тренировка механизированной колонны военной техники для подготовки к Параду Победы состоялась на аэродроме «Калинка» под Хабаровском.

Следующие репетиции прохождения военной техники состоятся на центральной площади краевой столицы в городе Хабаровске после её передислокации в парки воинских частей Хабаровского гарнизона.

В состав механизированной колонны включены современные образцы вооружения, в частности, танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БПМ - 2, бронетранспортеры БТР-82А, артиллерийские орудия различного калибра, новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», современные зенитно-ракетные системы С-400 и ЗРПК «Панцирь-С».

Впервые в параде будет участвовать артиллерия большой мощности, в частности САУ «Акация», «Гиацинт», «Малка», а также самоходные минометы «Тюльпан».

Всего в парадной тренировке было задействовано порядка 160 единиц военной техники.

Перед началом тренировки каждая единица военной техники, участвующая в Параде Победы, прошла внешний осмотр, и специальную обработку подразделением РХБ защиты.

По прибытию на место проведения репетиции Парада Победы была выстроена механизированная колонна, где каждый образец военной техники был размещён в порядке, предусмотренном планом проведения тренировки.

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