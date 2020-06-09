09.06.2020 (05:15)
Заключительная тренировка военной техники к главному Параду Победы в ВВО прошла на аэродроме Калинка под Хабаровском
Заключительная тренировка механизированной колонны военной техники для подготовки к Параду Победы состоялась на аэродроме «Калинка» под Хабаровском.
Следующие репетиции прохождения военной техники состоятся на центральной площади краевой столицы в городе Хабаровске после её передислокации в парки воинских частей Хабаровского гарнизона.
В состав механизированной колонны включены современные образцы вооружения, в частности, танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БПМ - 2, бронетранспортеры БТР-82А, артиллерийские орудия различного калибра, новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», современные зенитно-ракетные системы С-400 и ЗРПК «Панцирь-С».
Впервые в параде будет участвовать артиллерия большой мощности, в частности САУ «Акация», «Гиацинт», «Малка», а также самоходные минометы «Тюльпан».
Всего в парадной тренировке было задействовано порядка 160 единиц военной техники.
Перед началом тренировки каждая единица военной техники, участвующая в Параде Победы, прошла внешний осмотр, и специальную обработку подразделением РХБ защиты.
По прибытию на место проведения репетиции Парада Победы была выстроена механизированная колонна, где каждый образец военной техники был размещён в порядке, предусмотренном планом проведения тренировки.