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09.06.2020 (05:17)

Военные инженеры ВВО приступают к очистке территорий бывших военных городков от аварийных сооружений в Амурской области

На территории Амурской области в 2020 году силами инженерных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа спланировано обрушить и снести 16 списанных сооружений бывших военных городков.

Работы будут проводиться на территории Свободненского района региона. Для выполнения задачи сформировано сводное подразделение численностью около 30 человек. Все военнослужащие проходят службу по контракту, обладают высокой квалификацией и необходимым опытом.  

Работы будут проводится с помощью тяжелой инженерной техники, а там, где применение ее неэффективно, сооружения будут разрушаться методом подрыва.

Проделанная работа позволит избавиться от аварийных зданий, являющихся потенциально опасными для жизни и здоровья людей.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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