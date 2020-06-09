09.06.2020 (06:15)

Подразделения обеспечения отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ провели боевые стрельбы на полигоне «Сосновый бор»

В соответствии с планом боевой подготовки отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск, дислоцированного в Республике Бурятия, в целях повышения практических навыков личного состава по огневой подготовке, на войсковом стрельбище полигона «Сосновый бор» состоялись боевые стрельбы личного состава подразделений боевого, тылового и технического обеспечения соединения.

Перед выполнением упражнений военнослужащие прошли инструктаж, а также произвели поэтапную отработку каждого элемента по отдельности.

Также была проведена разведка объектов условного противника, классификация целей и определена дальность до них.

Военнослужащие отработали стрельбу по движущимся и появляющимся целям на различной дальности, с обязательной сменой огневой позиции из автомата Калашникова АК-74М, а также из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7Д и пистолета Макарова. Кроме того, военнослужащие выполнили метание учебно-имитационной ручной гранаты.

Всего к занятиям по огневой подготовке было привлечено более 400 военнослужащих соединения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице