09.06.2020 (04:08)

Летчики армии ВВС и ПВО Восточного военного округа проводят тренировки воздушной части парада Победы во Владивостоке

Летчики армии ВВС и ПВО Восточного военного округа проводят тренировочные полёты в рамках подготовки к воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке.

Самолёты ВКС осуществляют взлёты с аэродрома Центральная Угловая в Приморском крае и для совершенствования слётанности экипажей тренируются в составе звеньев, отрядов и пар над акваторией Амурского залива.

В частных тренировочных полётах задействованы 8 истребителей Су-35С и перехватчиков МиГ-31БМ.

Планируется, что с 15 июня над Владивостоком начнутся первые совместные тренировки самолётов и вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Как ранее сообщалось, 11 самолётов и вертолётов представят на параде морскую авиацию Тихоокеанского флота. Пролёт над городом осуществят пары дальних противолодочных самолётов Ту-142 и самолётов Ил-38. Также будут задействованы самолёты Ту-134, Ан-140, Ан-26 и Ил-22, вертолёт Ми-8 и пара палубных вертолётов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС.

Армия ВВС и ПВО Восточного военного округа подготовит четверку истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, 4 истребителя Су-35С и ударные вертолёты Ка-52.

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