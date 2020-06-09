09.06.2020 (03:03)

Атомный подводный крейсер ТОФ «Владимир Мономах» вернулся в пункт постоянной дислокации после длительного выполнения задач в море

В пункт постоянной дислокации на Камчатке после длительного похода вернулся атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах».

На пирсе в Вилючинске моряков-подводников встречали представители командования подводных сил Тихоокеанского флота и офицеры штаба соединения подводных лодок.

По докладу командира атомного подводного крейсера «Владимир Мономах» капитана 2 ранга Дмитрия Логунова личный состав поставленные задачи выполнил, полностью здоров, а материальная часть корабля исправна.

Выступая на торжественном митинге, посвященном завершению похода, командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев поздравил моряков с успешным решением задач, поблагодарил экипаж за службу и по традиции вручил командиру жареного поросенка.

Справочно:

АПЛ «Владимир Мономах» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения 4-го поколения, проекта 955 «Борей», была построена в декабре 2012 года на заводе «Севмаш». В декабре 2012 года подводный крейсер был спущен на воду, а в декабре 2014 года передан флоту.

В сентябре 2016 года атомный подводный ракетный крейсер «Владимир Мономах», совершив межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот, прибыл к постоянному месту службы в город Вилючинск и в настоящее время находится в составе Краснознаменных подводных сил Тихоокеанского флота.

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